Российские оккупанты совершили безумный обстрел Лисичанска. Враг целенаправленно направлял свое тяжелое оружие на гражданские объекты, в которых могло быть большое скопление людей.

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Последствия обстрела Лисичанска

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, вчерашний день, а также ночь стали для Лисичанска просто адскими. Россияне били по городу практически без перерыва, только в здание гуманитарного штаба "прилетело" более 30 снарядов российских оккупантов.

Для атаки враг применил артиллерию и даже "Точку-У". Россияне обстреливали места, где было вероятным скопление мирных людей.

Возможно, не обошлось без предательства. Около 30 попаданий в здание гуманитарного штаба – его полностью уничтожили. К счастью, люди живы. Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания "Укрпочты" и полиции,

– сообщил Гайдай.

Последствия обстрела Лисичанска: фото

Ситуация в Луганской области

Сейчас продолжаются активные бои за Северодонецк. Как сообщил Сергей Гайдай, город поделен пополам, наши герои не отступают и не дают врагу оккупировать город. Британская разведка сообщает, что оккупанты для хоть какого-то сохранения своих солдат решили забросать "пушечным мясом" из псевдореспублик.

В Генеральном штабе сообщили, что россияне планируют окружить силы ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. Наши воины знают обо всех намерениях россиян и готовы помешать воплотить их в жизнь.

Обстрелы мирных городов не прекращаются, оккупанты просто равняют их с землей. Для обстрелов россияне применяют все возможное оружие.

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ВСУ продолжают давать отпор путинским воинам на Востоке. Актуальная карта боевых действий свидетельствует, что врагу не удается продвинуться даже на тех направлениях, куда он бросает большие силы.

Потери российских оккупантов перевалили за 31 тысячу, также наши герои уничтожили очень много техники россиян.

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