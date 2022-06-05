Российские боевики продолжают обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей. Враг не собирается идти в наступление, а просто надеется нанести ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре.

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Очередной обстрел Сумщины

Утром 5 июня российские кафиры снова нанесли удар по Сумщине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, россияне атаковали около 4 утра, под огнем оказался Шосткинский район.

Оккупанты атаковали населенные пункты Шосткинского района из минометов, также в это время над территорией области пролетели две ракеты. Также враг открыл огонь и по территории Белопольской общины,

– рассказал Живицкий.

Также он добавил, что жители приграничных районов слышали и взрывы на территории России, что свидетельствует, что россияне для провокаций обстреливают сами себя, чтобы создать нужную картинку для пропагандистов.

Живицкий сообщил, что ситуация в регионе стабильная, идет процесс восстановления построек. Коммунальщики ремонтируют крыши и фасады, вставляют окна, проходит работа над благоустройством. Это не касается приграничных районов, которые находятся под обстрелами – враг готов снова атаковать и нанести новые разрушения.

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Жители Херсона оказывают оккупантам сопротивление и отказываются пользоваться рублями . Захватчики поняли, что добровольно играть по их правилам никто не собирается, поэтому решили прибегнуть к единому методу убеждения, который им известен – угроз забрать и уничтожить имущество.

Российские кафиры снова обстреляли аэродром "Коротич" вблизи Харькова. В результате вражеской атаки уничтожены спортивные самолеты и ангары.

На Востоке под огнем российских захватчиков оказались 32 населенных пункта, враг гнал по ним из всего возможного оружия. В результате обстрела россиян погибли 4 мирных человека . Особенно от огня оккупантов пострадал Лисичанск – только по гуманитарному штабу враг запустил около 30 боеприпасов.

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