Деталі обстрілу Сумщини
Обстріл стався 8 червня близько 12 години дня. Внаслідок атаки зруйновано приміщення Держприкордонслужби.
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Близько 12 години з боку російського пункту пропуску "Троєбортне" росіяни обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області. Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України,
– йдеться у повідомленні.
Приміщення не використовувалось
Зазначають, що це приміщення не використовували з початку повномасштабного вторгнення. Водночас про постраждалих не повідомляють.
Загалом його було відкрито у 2015 році для тримання незаконних мігрантів.
Сумщина – під щоденними обстрілами
- Ще ввечері 7 червня росіяни обстрілювали Сумську область. Зокрема, житлові райони. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та відомо про одного постраждалого.
- Обстріли російські окупанти ведуть по прикордонних населених пунктах. Там розташовані приватні житлові сектори. Ні виробництв, ні підприємств, ні стратегічних об'єктів там немає.
- 6 червня росіяни завдали з мінометів близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Уже ввечері по території Шалигінської громаді військові зафіксували близько 30 "прильотів".
- По прикордонню Охтирського району ворог випустив 6 мін. Окрім того, на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої.
- Обстріли Сумщини були і 5 червня. Росіяни атакували область близько 4 ранку, під вогнем вкотре опинився Шосткинський район.
- За словами керівника Сумської області Дмитра Живицького, ворог не збирається йти в наступ, а намагається завдати шкоди мирному населенню та цивільній інфраструктурі.
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