Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Север". Все взрывы прогремели ориентировочно с 21 по 21:15 8 июня – на 105-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Россияне обстрелами разрушили помещение Госпогранслужбы на Сумщине

Оккупанты снова били по Сумщине

К вечеру 8 июня российские кафиры в очередной раз обстреляли с территории России приграничье Сумщины. В частности, известно, что:

зафиксировали 14 взрывов;

взрывы раздались в направлении Екатериновки;

предварительно – ударили из миномета.

К счастью, потерь среди личного состава и техники нет. На вечер 8 июня еще не поступала информация о погибших или раненых среди местного населения, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.

У границы с Сумщиной до сих пор находится российская армия

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко 7 июня рассказал, что Россия продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей. То есть известно, что Россия:

держит там примерно 3 батальонные тактические группы;

однако не формирует ударную группировку, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины.

Кратко о последних атаках кафиров в Сумской области

Ориентировочно в 12 часов 8 июня оккупанты обстреляли пограничное село Шосткинского района Сумской области . В Госпогранслужбе сообщили, что огонь открыли со стороны российского пункта пропуска Троебортное. К сожалению, враг уничтожил помещение Госпогранслужбы.

Вечером 7 июня оккупанты снова обстреляли Сумскую область . В частности, жилые районы. В результате атаки повреждены по меньшей мере 6 дома людей. Глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что один человек получил ранения.

6 июня россияне из минометов нанесли 4 удара по Великописаревской общине . Впоследствии было ориентировочно 30 "прилетов" по территории Шалыгинской общины. После этого еще 10 "прилетов" по территории Великописаревской общины.

5 июня на Сумщину российские кафиры выпустили 2 вражеские ракеты . В частности, по Шосткинскому району и Белопольской общине. Кроме того, враги атаковали населенные пункты Шосткинского района минометов.

Кроме того, 4 июня российские наемники выпустили 6 ракет "воздух – земля". Возникший из-за этого взрыв повредил жилые дома в одном из населенных пунктов Сумской общины.

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