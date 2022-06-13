Соответствующую информацию глава Сумской ОВА рассказал вечером 13 июня. То есть на 110-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Оккупанты з минометов и гранатометов обстреляли Сумщину и Черниговщину

Оккупанты снова цинично обстреляли Сумскую область

После 12 часов (говорится о 13 июня – 24 канале) россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманское общество,

– сообщил Живицкий.

Кроме того, 13 июня ориентировочно в 14 часов на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас и раздался гранатометный выстрел. В результате действий оккупантов:

2 человека получили ранения;

один человек погиб.

Около 17 часов общину еще и обстреляли из минометов. Тогда было 30 прилетов.

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