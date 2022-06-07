Про це розповів голова місцевої обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. У такий спосіб окупанти можуть перевіряти вогневу потужність українських військових у цьому регіоні.

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Росіяни бояться підрозділів ЗСУ

Дмитро Живицький пояснив, чому за останні тижні зросла кількість обстрілів з боку росіян по Сумській області. На його думку, загарбники можуть переживати через можливий контрнаступ Збройних Сил України на їхньому напрямку.

Вони активно окопуються на власній території, мінують землі та загалом укріплюють кордони. Або ж просто хочуть відтягнути українські сили, щоб їх не залучили на інших напрямках.

Можливо, це для відтягування наших сил оборони від зони активних бойових дій. Але те, що ми бачимо – вони зі свого боку укріплюють кордони, окопуються, мінуються. Це говорить про те, що вони теж бояться наших військових і, скоріше за все, це такий вогонь на випередження,

– розповів Дмитро Живицький.

Цікаво, що українські військові на Сумщині майже не відкривають вогонь у відповідь. Зворотні удари підрозділи ЗСУ завдавали лише кілька разів.

Живицький заспокоїв багатьох людей: він не бачить російських ударних угруповань, які зараз здатні прорвати кордон на Сумщині. Там немає достатньо живої сили та військової техніки. Та й оборона регіону зараз значно краща, ніж 24 лютого. Якщо вони й спробують знову увірватися, то в них нічого не вийде.

Інколи окупанти привозять додаткову техніку на прикордоння. Але основна частина завжди їде на Білгородську область, де, ймовірно, прямує до Харківщини та Луганської й Донецької областей.

Росіяни знову обстрілювали Сумщину

В ніч на 7 червня російські загарбники знову гатили по Сумщині з мінометів та самохідних артилерійських установок (САУ). Всі снаряди прилетіли в приватні будинки, внаслідок чого одна людина зазнала поранення.

Спершу гатили з мінометів по Середино-Будській громаді. Згодом "прилітало" і з САУ.

"З мінометів було 7 – 8 "приходів" і 5 "приходів" із самохідної артилерійської установки. Це була важка артилерія. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, згоріли декілька житлових будинків, пошкоджені господарчі споруди", – сказав Живицький.

За минулу добу, 6 червня, окупанти стріляли майже по всій лінії кордону від Середини-Буди до Великої Писарівки. Інколи під час таких обстрілів окупанти б’ють і по своїх територіях.

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