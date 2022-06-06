Нові обстріли Сумщини

За словами голови Сумської ОВА перші удари 6 червня трапилися ще о 9 години ранку. Прилетіло 4 снаряд, які випустили з мінометів по Великописарівській громаді.

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Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій,

– сказав голова ОВА.

При цьому Живицький повідомив і хороші новини з ворожої сторони. За його словами, росіяни продовжують бити по своїм територіям, обстріляли населений пункт Тьоткіно, постраждали, будинки, залізниця та завод.

Прикордонники нарахували в полі неподалік від одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини близько трьох десятків вирв від російських боєприпасів.

Чому окупанти так активно обстрілюють прикордоння

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко раніше повідомив, що загарбники навмисно щодня обстрілюють по прикордонні населені пункти Півночі України. Це роблять заради того, щоб затримати український військових на цих напрямках і не дати відправити їх на Схід.

Ситуація на фронті

Контрнаступ ЗСУ в Сєвєродонецьку зупинився, ситуація погіршилась. Українські бійці зосередилися на утриманні позицій в промзоні.

Після перегрупування росіяни наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Однак ЗСУ відбили атаку та завдали противнику значних втрат.

На Донецькому напрямку підрозділи російської армії обстрілюють позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення. На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступ в районі Святогірська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому минулої доби активних бойових дій не відбувалось. На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли позицій ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти.

На Харківському напрямку загарбники ведуть обороняються, основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. З метою підвищення стійкості оборони ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій.

Варто знати – яка ситуація у Сєвєродонецьку: дивіться відео