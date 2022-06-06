Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає 24 канал. За його словами, Збройні Сили України продовжують оборонну операцію та нищать живу силу і техніку противника.
Після перегрупування росіяни наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, ЗСУ відбили атаку, та завдали противнику значних втрат.
Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає 24 канал. За його словами, Збройні Сили України продовжують оборонну операцію та нищать живу силу і техніку противника.