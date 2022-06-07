Новые обстрелы Сумщины

По словам председателя Сумской ОВА, первые удары 6 июня случились еще в 9 часов утра. Прилетело 4 снаряда, которые выпустили из минометов по Великописаревской общине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром Сумщину обстреляли из минометов, над областью пролетели 2 ракеты, – глава ОВА

После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины, 10 прилетов. А перед тем вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство,

– сказал председатель ОВА.

При этом Живицкий сообщил и хорошие новости с вражеской стороны. По его словам, россияне продолжают бить по своим территориям, обстреляли населенный пункт Теткино, пострадали дома, железная дорога и завод.

Почему кафиры так активно обстреливают пограничье

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко ранее сообщил, что захватчики намеренно ежедневно обстреливают по приграничным населенным пунктам Севера Украины. Это делают ради того, чтобы задержать украинских военных на этих направлениях и не дать отправить их на Восток.

Ситуация на фронте

Контрнаступление ВСУ в Северодонецке остановилось, ситуация ухудшилась. Украинские бойцы сосредоточились на удержании позиций в промзоне .

После перегруппировки россияне наступали в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дибривного, Долины и Богородичного. Однако ВСУ отбили атаку и нанесли противнику значительные потери .

На Донецком направлении подразделения российской армии обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения. На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник ведет наступление в районе Святогорска.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском прошедшие сутки активных боевых действий не происходило. На Бахмутском направлении российские кафиры обстреляли позиций ВСУ по минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты.

На Харьковском направлении захватчики ведут обороняющиеся, основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций.

Следует знать – какая ситуация в Северодонецке: смотрите видео