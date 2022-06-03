Угрозу повторного нападения на Сумскую и Черниговскую области в эфире национального телемарафона оценил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Разведка россиян над Запорожьем и очередной обстрел пограничья: основное за 100 день войны

Оккупантов недостаточно для нового нападения, – ГПСУ

Такой группировки, которая повторно могла бы совершить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины, мы не фиксируем,

– сообщил Демченко.

Он отметил, что пока невозможно точно установить количество российских бойцов и техники, которые находятся возле границы.

В то же время, Демченко объяснил, почему враг ежедневно обстреливает пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Оккупанты делают это для того, чтобы сдержать там украинских военных. Они заставляют военное командование Украины держать силы возле границы, а не перекидывали их на более угрожающие направления.

Спикер службы заверил, что наши пограничники укрепляют позиции и сделают все, чтобы в случае повторного наступления не впустить врага.

Обстрелы пограничья: последние новости

Россияне ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей со своей территории. Только за ночь и утро 3 июня в регионы прилетели не менее 100 вражеских ракет и мин. Известно, что оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня и минометов. К счастью, в результате мощных обстрелов существенных разрушений нет. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Потерь среди военных тоже нет.

Заметим, обстреливали Сумскую область и вечером 2 июня. Тогда российские захватчики открывали огонь из минометов по Миропольской общине. Кроме того, в обед насчитали около 20 "прилетов".

Интересно Война показала, кто настоящие друзья Украины: красноречивая карта Европы

В Киевской городской военной администрации рассказали, есть ли угроза повторного нападения на столицу

Власти Киева подчеркнули, что угроза нападения на столицу будет сохраняться до конца войны. Однако для повторного наступления врагу нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. Сделать это внезапно или быстро в сегодняшних условиях невозможно. В то же время, Киев готовится к возможной угрозе.

Это может вас заинтересовать – Вениславский оценил возможность нового наступления на Харьковском и Киевском направлениях: видео