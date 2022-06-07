Об этом рассказал глава местной областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Таким образом, кафиры могут проверять огневую мощь украинских военных в этом регионе.

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Россияне боятся подразделений ВСУ

Дмитрий Живицкий объяснил, почему за последние недели выросло количество обстрелов со стороны россиян по Сумской области. По его мнению, захватчики могут переживать из-за возможного контрнаступления Вооруженных Сил Украины на их направлении.

Они активно окапываются на собственной территории, минуют земли и в целом укрепляют границы. Или просто хотят оттянуть украинские силы, чтобы их не привлекли на других направлениях.

Возможно, это для оттягивания сил обороны от зоны активных боевых действий. Но то, что мы видим, что они со своей стороны укрепляют границы, окапываются, минуются. Это говорит о том, что они тоже боятся наших военных и, скорее всего, это такой огонь на опережение, – рассказал Дмитрий Живицкий.

Интересно, что украинские военные на Сумщине почти не открывают ответный огонь. Обратные удары подразделения ВСУ наносили всего несколько раз.

Живицкий успокоил многих людей – он не видит российских ударных группировок , которые сейчас способны прорвать границу на Сумщине. Там нет достаточно живой силы и военной техники. Да и оборона региона сейчас значительно лучше, чем 24 февраля. Если они и попытаются снова ворваться, то у них ничего не получится .

Иногда кафиры привозят дополнительную технику на приграничье. Но основная часть всегда едет на Белгородскую область, где, вероятно, следует в Харьковскую и Луганскую и Донецкую области.

Россияне снова обстреливали Сумщину

В ночь на 7 июня российские захватчики снова били по Сумщине из минометов и самоходных артиллерийских установок (САУ). Все снаряды прилетели в частные дома – один человек получил ранение.

Сначала били из минометов по Середино-Будской общине. Впоследствии прилетало и из САУ.

"Из минометов было семь-восемь приходов и пять приходов из самоходной артиллерийской установки. Это была тяжелая артиллерия. В результате обстрела возник пожар, сгорели несколько жилых домов, повреждены хозяйственные постройки", - сказал Живицкий.

За минувшие сутки, 6 июня, кафиры стреляли почти по всей линии границы от Середино-Буды до Великой Писаревки. Иногда во время таких обстрелов кафиры бьют и по своим территориям .

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