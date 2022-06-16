Українські пілоти були під постійною загрозою загибелі, оскільки змушені були летіти вночі та на гранично малій висоті.

Важливо Окупанти можуть розганяти провокаційні відео з оборонцями Маріуполя: чому не варто їм вірити

Після прильоту на "Азовсталь" було лише приблизно 10 хвилин на розвантаження, завантаження та зворотній виліт. Назад намагалися взяти максимальну кількість людей, зокрема поранених.

Зауважимо, що польоти відбувалися за умов постійних обстрілів. У відеоролику показали одну із семи місій з прориву блокади Маріуполя.

Як українські льотчики намагалися прорватися на "Азовсталь": дивіться відео

Льотчики робили неможливе

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що біля Маріуполя загинули чимало українських льотчиків. Вони робили фактично неможливі речі, адже попри те, що знали, що до "Азовсталі" долетіти майже нереально – робили це.

Велику кількість тижнів вони на гвинтокрилах, знаючи, що 90% не повертаються, летіли туди. Ми втратили багато льотчиків. Просто є люди, які летіли давати їм (захисникам Маріуполя – 24 канал) їжу, воду, зброю і забирали поранених. Втрачено багато людей. Вони абсолютно героїчні,

– наголосив президент.

Президент зазначив, що офіційно цю інформацію коментувати не могли, оскільки жодних домовленостей про повітряні коридори не було. Крім того, окупанти розгорнули потужну протиповітряну оборону в Маріуполі.

Що варто знати про оборону Маріуполя

Захисники Маріуполя утримували свої позиції в повному оточенні військ Росії майже 3 місяці, від початку повномасштабного російського вторгнення, знищивши за цей час орієнтовно 6 тисяч окупантів.

Водночас загарбники завдавали по їхніх позиціях на "Азовсталі" по кілька десятків ударів на добу, використовуючи авіацію, танки та важку артилерію.

Українська влада повідомляла, що евакуація з території заводу цивільних закінчилася 7 травня. А операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі", підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.