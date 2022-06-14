На офіційному каналі ССО АЗОВ повідомили важливу інформацію щодо захисників Маріуполя. Згідно з нею, у мережі можуть зʼявитися провокативні відео з воїнами "Азовсталі". які зараз у російському полоні.
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Ці ролики можуть містити російську пропаганду та не відповідатимуть дійсності.
Найближчим часом у мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від наших побратимів, маріупольських захисників, які наразі перебувають в полоні російських окупантів. Оприлюднений матеріал може містити пропагандистський зміст, який не відповідатиме дійсності, – написали в ССО АЗОВ.
Крім того, там закликали українців бути уважними та довіряти тільки перевіреній інформації з офіційних джерел.
Останні новини щодо оборонців Маріуполя
- Українські бійці майже 3 місяці мужньо боронили Маріуполь. Російські загарбники взяли місто в оточення з перших днів березня. Сили окупантів переважали в рази.
- Однак 16 травня українське військове керівництво дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя та вийти з "Азовсталі", яку називали фортецею Маріуполя.
- Наразі у полоні Росії перебуває понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі".
- Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали на окуповані території. Однак оголошувати деталі українська влада не може.
- Зараз вони перебувають не в найкращих умовах, але з ними усе добре. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
- Головне управління розвідки розробило план з повітряної допомоги захисникам "Азовсталі". Українські пілоти гелікоптерами Мі-8 доставляли на "Азовсталь" боєприпаси, їжу й медикаменти й забирали важко поранених бійців. Учасник операції з позивним "Флінт" розповів, що план вважали дуже ризикованим.
- Україна таки намагалась здійснити деблокаду Маріуполя на перших етапах війни. Однак наші бійці були змушені відступити через шалений спротив окупантів.
- Україні станом на 7 червня вже вдалося повернути 210 тіл захисників Маріуполя. Більшість з них – оборонці "Азовсталі". У ГУР Міноборони заявили, що процес повернення тіл загиблих героїв, які захищали Маріуполь, триває.
Варте уваги – Евакуація поранених з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео