Коли захисники Маріуполя кілька тижнів тримали оборону, група наших бійців висунулась у бік міста. Однак зіткнулась із сильним спротивом росіян. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на свої джерела.

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Деблокада спочатку була можливою

За словами співрозмовників "УП", деблокада Маріуполя була можливою на перших етапах. Однак з кожним днем ставала все менш реальною. І президент Володимир Зеленський і верхівка командування армії теж зберігали оптимізм щодо цього.

Тому насправді, як пише ЗМІ, одна спроба деблокади Маріуполя була. Це сталось після кількох тижнів кривавого оточення міста. Під загальним командуванням ГУРу з району Гуляйполя в бік Маріуполя вирушила група, яка мала прорватись до Маріуполя.

Серед бійців начебто була частина ГУРівців, військових із ЗСУ, бійців "Азову", включно з лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким.

Не вистачило техніки

Співрозмовники кажуть, що бійцям мали дати понад 80 одиниць танків та бронемашин. Однак зібрали лише кілька танків, БМП і БТРів – до 20 штук.

Попри це, група рушила в бік Маріуполя. Вона пройшла близько 10 – 15 кілометрів, а потім зіштовхнулась із сильним опором окупантів, і мусила відступити.

Завадили дії частини морпіхів

Для успішності деблокади начебто мав відбуватись одночасний зустрічний прорив маріупольського гарнізону. Однак це стало неможливо після дій 36-ої бригади морської піхоти.

Один батальйон 36-ої бригади 4 квітня раптово здався в полон, а потім несподівано командир 36-ої бригади Володимир Баранюк, нікого не попередивши, вирішив йти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Ще одне джерело видання зазначило, мовляв, морпіхи здались з танками, із РСЗВ і боєприпасами. Це дуже послабило сили оборони.

На тлі цих подій деблокада стала нереальною.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Українські бійці майже 3 місяці мужньо боронили Маріуполь. Російські загарбники взяли місто в оточення з перших днів березня. Сили окупантів переважали в рази.

Однак 16 травня українське військове керівництво дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя та вийти з "Азовсталі", яку називали фортецею Маріуполя.

Захисників вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області. За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів.

Згодом всіх наших бійців мають обміняти.

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