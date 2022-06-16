Об этом рассказали в строительстве украинского Генштаба. Украинские военные уточнили, что атаку совершили 2 вражеских вертолета.

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Россияне гатили из артиллерии и по Черниговщине

Российские войска обстреливали из артиллерии и приграничные районы Черниговской области. Под огнем оказалась Леоновка. Также гатили артснарядами и по Улановому, Сопичу и Барановке в Сумской области.

Оккупанты нанесли ракетный удар возле Сум

Ночью 16 июня враги нанесли ракетный удар по Садовской общине близ Сум. Взрывы слышали и в самом областном центре. Погибли 4 человека, еще 6 получили ранения.

Отметим, что тревогу в Сумской области объявили около 1:00, а уже через несколько минут местные жители услышали звуки взрывов. На этом захватчики не остановились – они не оставили регион в покое. Около пяти часов утра они запустили ракетой по Краснопольской общине, а затем обстреляли эту территорию из минометов.

Обратите внимание! Также с территории Белгородской области россияне обстреляли Сумской и Шосткинский районы.

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Какая ситуация в Сумской области: коротко

Накануне в Сумской области подорвался на мини автомобиль с людьми. Три человека погибли на месте, еще один пострадавший оказался в больнице.

13 июня кафиры сбросили на регион боеприпас с беспилотника, а также обстреляли пограничные минометы. К сожалению, погиб человек, еще несколько человек получили ранения.

9 июня в области хорошо поработали Воздушные силы ВСУ. Украинский самолет сбил вражескую ракету. Ее приземлили в Роменском районе. Значительных повреждений от падения обломков не было.

Еще за день до этого россияне открыли огонь по украинской территории из пункта пропуска Троебортное. Они уничтожили здание , принадлежавшее Госпогранслужбе.

В Сумской ОВА говорят, что кафиры активно окапываются на собственной территории. Выглядит так, будто они боятся контрнаступления украинских сил.

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