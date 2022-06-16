Соответствующую информацию сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Об этом он написал вечером 15 июня – на 112 день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Сумской области погибли 3 человека, враг продолжает атаки
В течение дня российские оккупанты дважды обстреляли Новослободскую общину – из минометов и артиллерии.
На одной из грунтовых дорог на мине российских врагов (вероятно, ТМ-62) взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один – ранен. В настоящее время находится в больнице,
– сообщил Живицкий.
Также чиновник добавил, что:
- после 14 часов – были единичные выстрелы по Эсманской и Белопольской общин;
- после 20 часов – два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.
К сожалению, российские оккупанты попали в жилой дом – один человек погиб, шестеро получили ранения.
По словам Живицкого, повреждены объекты инфраструктуры.
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Кратко о последних новостях в Сумской области
- 13 июня российские оккупанты открыли по Эсманской общине Сумской области минометный огонь. Известно, что прогремели 14 взрывов.
- В этот же день на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас, также раздался гранатометный выстрел. В результате действий оккупантов 2 человека получили ранения, один человек – погиб.
- Вечером 13 июня регион атаковали из минометов. Тогда было 30 "прилетов".
- 13 июня стало известно, что на войне во время боя погиб бывший глава Ахтырской РГА Сергей Гавриленко. Ему было 42 года. Военнослужащий являлся аспирантом в Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды.
- 11 июня советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что вероятность открытия фронта на Сумщине достаточно низкая. В частности, как он пояснил, российские оккупанты убегали с Севера Украины точно не с мыслью о том, что вернутся. Смирнов добавил: "Если они могли там остаться, держать оборону – они бы оттуда не выходили".
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