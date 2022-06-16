Відповідну інформацію повідомив очільник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Про це він написав ввечері 15 червня – на 112 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Сумщині загинули 3 людей, ворог продовжує атаки

Протягом дня російські окупанти двічі обстріляли Новослобідську громаду – з мінометів та артилерії.

На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один – поранений. Наразі перебуває в лікарні,

– повідомив Живицький.

Також посадовець додав, що:

після 14 години – були поодинокі постріли по Есманській та Білопільській громадам;

після 20 години – два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

На жаль, російські окупанти потрапили в житловий будинок – одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

За словами Живицького, пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Коротко про останні новини на Сумщині

13 червня російські окупанти відкрили по Есманській громаді, що на Сумщині, мінометний вогонь. Відомо, що пролунали 14 вибухів.

У цей же день на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас, також там пролунав гранатометний постріл. Внаслідок дій окупантів 2 людей отримали поранення, одна особа – загинула.

Ввечері 13 червня регіон атакували з мінометів. Тоді було 30 "прильотів".

13 червня стало відомо, що на війні під час бою загинув колишній голова Охтирської РДА Сергій Гавриленко. Йому було 42 роки. Військовослужбовець був аспірантом в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди.

11 червня радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що ймовірність відкриття фронту на Сумщині є достатньо низькою. Зокрема він пояснив, що російські окупанти тікали з півночі України точно не з думкою про те, що повернуться. Смірнов додав: "Якби вони могли там залишитись, тримати оборону – вони б звідти не виходили".

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