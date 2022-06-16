Відповідну інформацію повідомив очільник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Про це він написав ввечері 15 червня – на 112 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Сумщині загинули 3 людей, ворог продовжує атаки

Протягом дня російські окупанти двічі обстріляли Новослобідську громаду – з мінометів та артилерії.

На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один – поранений. Наразі перебуває в лікарні,
– повідомив Живицький.

Також посадовець додав, що:

  • після 14 години – були поодинокі постріли по Есманській та Білопільській громадам;
  • після 20 години – два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

На жаль, російські окупанти потрапили в житловий будинок – одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

За словами Живицького, пошкоджені об'єкти інфраструктури.

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