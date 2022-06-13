Сергій Гавриленко очолював Охтирську районну державну адміністрацію з квітня 2014 року по лютий 2015 року. Про це повідомили в Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди 12 червня, де захисник був аспірантом.

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Скородинівську родину сколихнула трагічна звістка. У бою з російським агресором загинув наш аспірант Сергій Гавриленко. Вічна шана і світла пам’ять Герою. Завжди пам’ятаймо якою ціною виборюємо перемогу,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про Сергія Гавриленка

Захисник України був заступником начальника навчального курсу з морально-психологічного забезпечення інженерно-авіаційного факультету ХНУ Повітряних Сил.

Сергій Гавриленко народився 6 березня 1980 року в селі Хухра Охтирського району Сумської області. З відзнакою закінчив школу та здобув дві вищі освіти. З 2006 по 2015 роки був депутатом Охтирської районної ради двічі, а потім – очільником РДА.

Воїн навчався в аспірантурі Сковородинівського університету та планував захищати дисертацію зі спеціальності "психологія". У нього залишилась дружина та двоє дітей.

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10 червня стало відомо про загибель відомого журналіста й автора проєкту на 24 каналі Олексія Чубашева. Воїн був родом із Запоріжжя. Він завжди хотів бути офіцером, тому і пішов навчатися до військового ліцею, а згодом закінчив і військовий інститут. Олексій Чубашев не раз захищав Україну. Вперше він поїхав на Донбас 5 років тому.

З Маріуполя вдалося повернути тіла 220 українських захисників. Більшість з них – оборонці "Азовсталі". Тіла вже відправили на ідентифікацію.

7 червня повідомили про смерть героя та правозахисника з Дніпра Дениса Гордєєва. З 2014-го року він воював у батальйоні "Дніпро-1" та у "Правому секторі". Денисові Гордєєву було 42 роки. Відомо, що смерть захисника настала, коли в бліндаж, де він перебував, влучив снаряд.

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