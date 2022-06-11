Про відданість армії та своїй країні, надзвичайний професіоналізм та жагу до життя – читайте у матеріалі-спогаді про Олексія Чубашева 24 каналу.

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Олексій завжди хотів бути офіцером

Як згадує друг Олексія Михайло Макарук, Чубашев був родом із Запоріжжя. Він завжди хотів бути офіцером, тому і пішов навчатися до військового ліцею, а згодом закінчив і військовий інститут.

Вперше на Донбас Олексій поїхав 5 років тому. Того ж року розпочав службу в Центральній телерадіостудії Міноборони. 28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт зі Збройними Силами. Він його не продовжував і був звільнений у запас, після чого розвивав власні проекти. З початком російського вторгнення в Україну 2022 року повернувся до лав Збройних Сил України.

Олексій був автором та ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу "Рекрут.UA" на 24 каналі. Журналістка Яна Холодна наголосила, що Олексій багато зробив для української армії. Він жив нею.

Зверніть увагу! Олексій загинув 10 червня. Цю інформацію підтвердив глава Офісу Президента Андрій Єрмак та угруповання Об'єднаних сил. Наразі немає інформації, як і де загинув Чубашев, яку роботу він виконував на фронті – військового чи журналіста.



Олексій Чубашев жив армією / Фото з його фейсбуку

Кар'єра та проєкти

З 2019 року Олексій Чубашев виконував обов'язки керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Він очолив радіостанцію "Армія FM" та Військове ТБ, змінивши Яну Холодну.

"Рекрут.UA" – найкращий медійний проєкт для підтримки ЗСУ

Чубашев створив телепроект, назва якого стала згодом і його позивним у війську. "Рекрут" – так звертались до нього в армії. Олексій за час виходу проєкту показав реальні зміни, які відбулись в ЗСУ. Сьогодні військові у пам'ять про нього пишуть, що в його програмі мовилося про все – від перших страв, які з'явились в армійських сухпайках до вишколу і постійної освіти. Він відстежував і показував анатомію цих трансформацій та сам їх пережив.

Протягом кількох тижнів, проходив вступні тести до десанту, ССО, морської піхоти, підрозділу снайперів. Це робилось задля того, щоб показати людям яка у нас потужна армія і що потрібно вміти рекрутам, щоб потрапити до певних родів військ,

– пояснив унікальність проекту Андрій Боханець.

Спершу "Рекрут.UA" був присвячений бійцям ССО, потім десанти і морпіхи.

Найкращі випуски легендарної програми – дивіться за посиланням.

Олексій так і не встиг побачити сина

В Олексія Чубашева залишилася дружина, донька та маленький син, який народився за місяць після початку війни. Чоловік так і не встиг побачити сина, бо вважав, що спочатку має захистити свою країну, тож на запитання, чи бачив сина, відповідав – "не на часі".



Олексій з родиною / Фото з фейсбуку Олексія Чубашева

Спогади про українського героя

Новина про загибель Олексія шокувала багатьох людей, які мали честь працювати чи знати його особисто. Ми зібрали найтепліші спогади про українського героя.

Фарід Шарафмал

Друг. Воїн. Людина. Спочивай з миром, друже. Хотілось би написати більше, але Олексій Чубашев не любив, коли його хвалять. Ми знаємо, що ти гідний. Знаємо, що ти герой. І наостанок – запам'ятайте собі фразу, яку Льоша сказав після смерті Юри (третій зліва) "Не треба плакати. Терпи. Це буде не перша і не остання втрата в цій війні".



Олексій з друзями / Фото з фейсбуку Фаріда Шарафмала

Яна Холодна

Ти був незручний. Зі своєю думкою. Із сотнею запитань. З норовливим характером. Біля тебе я вчилась. І ти вчився. Ти був для мене не просто підлеглим. Чомусь завжди тобі приділялась більша увага. Бо я бачила в тобі потенціал. І ти його мав.

Ти професійно виріс зі студії. І міг робити багато корисних речей на телебаченні. Але 24 лютого ти обрав інший шлях. Замінив камеру на зброю і пішов воювати. Ти був патріотом. Сильним духом. Мужнім. І водночас люблячим чоловіком і батьком. Я пишалася тобою, Олексій Чубашев. Ти реально був мені трохи ріднішим за всіх інших.

І зараз я б тебе вилаяла, дала прочуханки за те, що ти себе не зберіг. За те, що ми тепер побачимося при зовсім інших обставинах.

Олена Березюк

Льоша... Не можу повірити. Ви приходили до нас в офіс і стали своїми відразу ж. Ти усміхався своєю широкою усмішкою, дзвінко реготав і пахав як проклятий, бо по-іншому не вмів. Ти дивувався, як я можу пити таку міцну, гірку, чорну каву і казав, що моє серце загартоване і готове до всього.

Ні, Льоша, не готове моє серце. Воно не готове приймати ваші смерті. Дякую тобі, воїне! Лети легко! Знайди там своїх і нашого Олійничка. Тримайте нам небо! Ви завжди у моєму серці і воно болить не від кави.

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Михайло Макарук

Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер… Людина, яка вірила у свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам'ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку. І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним Олексія. Це невимовна втрата для України та для кожного з нас.

Останнє інтерв'ю Олексія журналісту 24 каналу Фаріду Шарафмалу: дивіться відео