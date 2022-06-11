О преданности армии и своей стране, чрезвычайном профессионализме и жажде жизни – читайте в материале-воспоминании 24 канала о нашем коллеге Алексее Чубашеве.
Больше об этом На войне погиб известный воинкор Алексей Чубашев
Алексей всегда хотел быть офицером
Как вспоминает друг Алексея Михаил Макарук , Чубашев был родом из Запорожья. Он всегда хотел быть офицером, потому и пошел учиться в военный лицей, а впоследствии окончил и военный институт.
Впервые в Донбасс Алексей уехал 5 лет назад. В том же году начал службу в Центральной телерадиостудии Минобороны. 28 февраля 2021 года у Алексея истек второй офицерский контракт с Вооруженными Силами. Он его не продолжал и был уволен в запас, после чего развивал собственные проекты. С началом российского вторжения в Украину в 2022 году вернулся в ряды Вооруженных Сил Украины.
Алексей был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу "Рекрут.UA" на 24 канале. Журналистка Яна Холодна подчеркнула, что Алексей многое сделал для украинской армии. Он жил ею.
Алексей Чубашев жил армией / Фото из его фейсбука
Карьера и проекты
С 2019 года Алексей Чубашев исполнял обязанности руководителя Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины. Он возглавил радиостанцию "Армия FM" и Военное ТВ, сменив Яну Холодную.
"Рекрут.UA" – лучший медийный проект для поддержки ВСУ
Чубашев создал телепроект на 24 канале, название которого стало впоследствии и его позывным в армии. "Рекрут" – так обращались к нему в армии. Алексей за время выхода проекта показал реальные изменения в ВСУ. Сегодня военные в память о нем пишут, что в его программе говорилось обо всем – от первых блюд, появившихся в армейских сухпайках до выучки и постоянного образования. Он отслеживал и показывал анатомию этих трансформаций и сам их пережил.
В течение нескольких недель, проходил вступительные тесты к десанту, ССО, морской пехоте, подразделению снайперов. Это делалось для того, чтобы показать людям какая у нас мощная армия и что нужно уметь рекрутам, чтобы попасть в определенные роды войск,
– объяснил уникальность проекта Андрей Боханец.
Сначала "Рекрут.UA" был посвящен бойцам ССО, затем десанты и морпехи.
Алексей так и не успел увидеть сына
У Алексея Чубашева осталась жена, дочь и маленький сын, родившийся через месяц после начала войны. Мужчина так и не успел увидеть сына, потому что считал, что сначала должен защитить свою страну, поэтому на вопрос, видел ли сына, отвечал - "не ко времени".
Алексей с семьей / Фото из фейсбука Алексея Чубашева
Воспоминания об украинском герое
Новость о гибели Алексея шокировала многих людей, которые имели честь работать или знать его лично. Мы собрали самые теплые воспоминания об украинском герое.
Фарид Шарафмал
Друг. Воин. Человек. Почивай с миром, друг. Хотелось бы написать больше, но Алексей Чубашев не любил, когда его хвалят. Мы знаем, что ты достоин. Знаем, что ты герой. И напоследок – запомните себе фразу, которую Леша сказал после смерти Юры (третий слева) "Не надо плакать. Терпи. Это будет не первая и не последняя потеря в этой войне".
Алексей с друзьями / Фото из фейсбука Фарида Шарафмала
Она Холодно
Ты был неловок. Со своим мнением. С сотней вопросов. С своенравным характером. У тебя я училась. И ты учился. Ты был для меня не просто подчиненным. Почему-то всегда тебе уделялось большее внимание. Я видела в тебе потенциал. И ты его имел.
Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на телевидении. Но 24 февраля ты избрал другой путь. Заменил камеру оружием и пошел воевать. Ты был патриотом. Сильный дух. Мужественным. И в то же время любящим мужем и отцом. Я гордилась тобой, Алексей Чубашев. Ты реально был мне немного роднее всех остальных.
И сейчас я бы тебя обругала, дала порки за то, что ты себя не сохранил. За то, что мы сейчас увидимся при совсем других обстоятельствах.
Елена Березюк
Леша... Не могу поверить. Вы приходили к нам в офис и стали своими сразу. Ты улыбался своей широкой улыбкой, звонко хохотал и запахал как проклятый, потому что по-другому не умел. Ты удивлялся, как я могу пить такой крепкий, горький, черный кофе и говорил, что мое сердце закалено и готово ко всему.
Нет, Леша, не готово мое сердце. Оно не готово принимать ваши смерти. Спасибо тебе, воин! Лети легко! Найди там своих и нашего Олейничка. Держите нам небо! Вы всегда в моем сердце и оно болит не от кофе.
Оператор 24 канала Юрий Олейник погиб в бою на Луганщине
Михаил Макарук
Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер… Человек, веривший в свое дело и шедший всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда как порядочного улыбающегося хлопа за чашкой кофе в Мариинском парке. И мы освободим твою Родину в Запорожье.
Последнее интервью Алексея журналисту 24 канала Фариду Шарафмалу: смотрите видео