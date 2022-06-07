Він саме воював на Донеччині. Його загибель підтвердила його подруга Таміла Ульянова. Вона зазначила, що снаряд влучив у бліндаж, де він перебував.

Увага Українці пам'ятатимуть, – Зеленський про вбитого литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса

Йому було лише 42 роки. За її словами, ще з 2014 року Денис Гордєєв воював у батальйоні "Дніпро-1" та у "Правому секторі".

Багато років разом працювали. Він був справжнім патріотом. Все своє життя боронив Україну. З 2014 року воював, отримав поранення. Пішов на війну знову, захищати державу,

– розповіла Таміла.

Як він загинув

Жінка наголосила, що про загибель Дениса знає небагато. Відомо лише те, що у бліндаж, де перебував боєць, влучив ворожий снаряд.

Нагадаємо! Зараз триває важка битва за Сєвєродонецьк. Окупанти кинули на штурм міста великі сили, але ЗСУ вдалося не просто втримати населений пункт – зараз вони намагаються взяти його під свій повний контроль. Бої тривають, ситуація на полі бою динамічна.

Що ще відомо про Гордєєв

Денис Гордєєв також був адвокатом нацгвардійця Артемія Рябчука. На заводі "Південмаш" останній 27 січня 2022 року відкрив стрілянину. Внаслідок цього загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро – дістали поранення.

Російські окупанти зазнають втрат

Українським бійцям за останню добу вдалося ліквідувати 110 російських окупантів, найбільше на Слов'янському напрямі. Загальні втрати армії Росії на війні досягли 31 тисячі 360 людей.

Серед втрат росіян у військовій техніці:

1390 (+4) танків;

3416 (+16) бойових броньованих машин;

694 (+4) артилерійські системи;

207 РСЗВ;

96 засобів ППО;

212 (+1) літаків;

177 (+1) вертольотів;

553 (+2) безпілотника оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2405 (+10) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

53 одиниці спеціальної техніки.

Зверніть увагу – що росіяни зробили з Маріуполем: дивіться відео