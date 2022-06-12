Батьки британського військового 10 червня дізналася про смерть сина

Про смерть британського солдата у соціальних мережах повідомила його родина. Вони розповіли, що Джордан Гартлі загинув у Сєвєродонецьку.

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Повідомляється, що Гартлі залишив британську армію в березні, "щоб продовжити свою кар'єру солдата в інших областях." Невдовзі після цього він вилетів в Україну, щоб допомагати ЗСУ відбиватися від російських військ та навчати українських солдатів.

Родина британського військового розповіла, що 10 червня дізналася про те, що їхнього сина було застрелено у Сєверодонецьку.

Джордан і його команда так пишалися своєю роботою, і він часто казав мені, що місії, які вони виконують, є небезпечними, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємось ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться у наших серцях,

– сказав батько загиблого солдата.

Другий британський військовий, який загинув в Україні

До України приїхало багато іноземних військових з різних країн, щоб боронити нашу територію від загарбників з Росії. Джордан Гартлі став другим військовим з Великої Британії, який загинув в Україні.

Наприкінці квітня в Україні загинув британський військовий Скотт Сіблі. Він був ветераном британських збройних сил і став першим громадянином Великої Британії, який офіційно був вбитий під час війни.

Інший громадянин Великої Британії, ім'я якого не відоме, зник безвісти. Ймовірно, Сіблі служив разом зі зниклим британцем. За даними британських ЗМІ, обидва були в Маріуполі, або в інших місцях на Донбасі.

Росія штурмує Сєвєродонецьк

Збройні сили Росії з кінця травня безперервно намагаються захопити Сєвєродонецьк. Зранку 12 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни вчергове спробували взяти штурмом Сєвєродонецьк, однак зазнали невдачі.

За попередніми даними, Збройні Сили України контролюють третину Сєвєродонецька. Відповідну інформацію 11 червня озвучив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ перемагають росіяни у вуличних боях. Проте ворожа артилерія руйнує будинки.

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