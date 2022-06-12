Батьки британського військового 10 червня дізналася про смерть сина
Про смерть британського солдата у соціальних мережах повідомила його родина. Вони розповіли, що Джордан Гартлі загинув у Сєвєродонецьку.
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Повідомляється, що Гартлі залишив британську армію в березні, "щоб продовжити свою кар'єру солдата в інших областях." Невдовзі після цього він вилетів в Україну, щоб допомагати ЗСУ відбиватися від російських військ та навчати українських солдатів.
Родина британського військового розповіла, що 10 червня дізналася про те, що їхнього сина було застрелено у Сєверодонецьку.
Джордан і його команда так пишалися своєю роботою, і він часто казав мені, що місії, які вони виконують, є небезпечними, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємось ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться у наших серцях,
– сказав батько загиблого солдата.
Другий британський військовий, який загинув в Україні
- До України приїхало багато іноземних військових з різних країн, щоб боронити нашу територію від загарбників з Росії. Джордан Гартлі став другим військовим з Великої Британії, який загинув в Україні.
- Наприкінці квітня в Україні загинув британський військовий Скотт Сіблі. Він був ветераном британських збройних сил і став першим громадянином Великої Британії, який офіційно був вбитий під час війни.
- Інший громадянин Великої Британії, ім'я якого не відоме, зник безвісти. Ймовірно, Сіблі служив разом зі зниклим британцем. За даними британських ЗМІ, обидва були в Маріуполі, або в інших місцях на Донбасі.
Росія штурмує Сєвєродонецьк
Збройні сили Росії з кінця травня безперервно намагаються захопити Сєвєродонецьк. Зранку 12 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни вчергове спробували взяти штурмом Сєвєродонецьк, однак зазнали невдачі.
За попередніми даними, Збройні Сили України контролюють третину Сєвєродонецька. Відповідну інформацію 11 червня озвучив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ перемагають росіяни у вуличних боях. Проте ворожа артилерія руйнує будинки.
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