Церемонія прощання розпочалась близько 12:00 11 червня у Михайлівському соборі, а поховали героя на Байковому кладовищі. Історія Івана Чеканюка та фоторепортаж 24 каналу – далі.

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Героїчний життєпис Івана Чеканюка

Українська аеророзвідка оприлюднила деякі факти з біографії загиблого у Сєвєродонецьку побратима Івана Чеканюка. У повідомленні наголошується, що у цій війні справді найкращі наші воїни віддають своє життя за Україну.

Зокрема, хлопець воював на фронті з 2016 року, й ще тоді, у складі 59-ї окремої бригади сухопутних військ Збройних Сил України, його підрозділ виявив диверсійно-розвідувальну групу противника. У результаті запеклого бою та переслідування ворога вдалося знищити 7 "посланців" окупантів, захопити засоби зв'язку, боєприпаси та спорядження росіян.

"Котигорошко" організовував прикриття поранених й тих людей, які надавали їм першу медичну допомогу. Він вивів з поля бою поранених побратимів, а також зброю, боєкомплекти та спорядження. Під час боїв Чеканюк й сам отримав поранення.

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Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, "Котигорошко" брав участь в операціях на Київщині, де окупанти понад місяць чинили жахливі звірства. Зокрема, герой причетний до деокупації Мощуна, Мотижина, Бузової, Ясногородки та Поліського. Крім того, загиблий український захисник воював на Миколаївському напрямку.

Прощання із загиблим у Сєвєродонецьку Іваном "Котигорошком" Чеканюком / Фото Валентина Поліщук / 24 канал

До слова, Іван Чеканюк – родом з села Гірка Полонка, що на Волині. Хлопець був надзвичайно активним у різних сферах життя, зокрема був членом молодіжної організації, що займається військово-патріотичним вихованням українців, а також співзасновником столичного гастрономічного бізнесу, який нині безкоштовно годує воїнів ЗСУ, тероборони та волонтерів.

Додамо, що Іван Чеканюк був нагороджений орденом "За мужність".

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