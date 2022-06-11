Церемония прощания началась около 12:00 11 июня в Михайловском соборе, а похоронили героя на Байковом кладбище. История Ивана Чеканюка и фоторепортаж 24 канала – дальше.

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Героическая жизнеописание Ивана Чеканюка

Украинская аэроразведка обнародовала некоторые факты из биографии погибшего в Северодонецке побратима Ивана Чеканюка. В сообщении отмечается, что в этой войне действительно наши лучшие воины отдают свою жизнь за Украину.

В частности, парень воевал на фронте с 2016 года и еще тогда, в составе 59-й отдельной бригады сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, его подразделение выявило диверсионно-разведывательную группу противника. В результате ожесточенного боя и преследования врага удалось уничтожить 7 "посланников" кафиров , захватить средства связи, боеприпасы и снаряжение россиян.

"Котигорошко" организовывал прикрытие раненых и тех людей, которые оказывали им первую медицинскую помощь. Он вывел из поля боя раненых собратьев, а также оружие, боекомплекты и снаряжение. Во время боев Чеканюк и сам получил ранения .

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После начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля "Котигорошко" участвовал в операциях на Киевщине , где оккупанты более месяца совершали ужасные зверства. В частности, герой причастен к деоккупации Мощуна, Мотыжина, Бузовой, Ясногородки и Полесского. Кроме того, погибший украинский защитник воевал на Николаевском направлении.

Прощание с погибшим в Северодонецке Иваном "Котигорошком" Чеканюком / Фото Валентина Полищук / 24 канал

К слову, Иван Чеканюк – родом из села Горка Полонка , что на Волыни. Парень был чрезвычайно активным в разных сферах жизни, в частности, был членом молодежной организации, занимающейся военно-патриотическим воспитанием украинцев, а также соучредителем столичного гастрономического бизнеса, который сейчас бесплатно кормит воинов ВСУ, терробороны и волонтеров.

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