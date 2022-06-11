Як тільки Росія розпочала повномасштабну війну проти України, багато воїнів з різних країн світу прибули до нашої країни, щоб зупинити російських окупантів. Ці герої вирішили відстояти загальнолюдські цінності та показати, що світ не буде байдуже спостерігати за злочинами Росії.

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Загибель героя з Чехії

Очільник МЗС Чехії Ян Липавський підтвердив, що у війні проти російських окупантів загинув перший чеський доброволець. Герой бився з росіянами на Донбасі.

Раніше чехи повідомляли, що воїн з Тршебіча загинув внаслідок влучання мінометного снаряда. Про інші деталі трагедії не повідомляється.

У травня близько 100 чеських добровольців отримали від президента Мілоша Земана дозвіл на приєднання до ЗСУ, декільком сотням він відповів відмовою. Скільки чехів зараз пліч-о-пліч з нашими воїнами стримують російських окупантів – наразі невідомо.

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Бійці територіальної оборони тепер зможуть вирушати у зону бойових дій. Відповідний законопроєкт, який Верховна Рада прийняла на початку травня, підписав президент Володимир Зеленський.

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, тривають вуличні бої, ворог не припиняє обстрілів. Внаслідок обстрілів заводу "Азот" стався витік мастильних матеріалів.

Росіяни вже не можуть впоратися не лише з шаленою кількістю загиблих, а й поранених. Для того, щоб повернути у стрій бодай якусь кількість окупантів, ворог зусиллями госпіталю з Санкт-Петербурга розгорне польовий шпиталь у Бєлгородській області.

Мешканцям Одеси та області вкотре наголошують – росіяни активно мінують море, а наші захисники та захисниці здійснюють превентивні заходи для унеможливлення висадки ворожого десанту. На жаль, дехто вирішує ризикнути життям заради відпочинку, що приводить до трагедії – а Одещині чоловік підірвався на міні. Варто пам'ятати – ігнорування правил небезпечне для життя.

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