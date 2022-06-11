Зауважимо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав документ ще 6 травня. Тепер, після підпису президента, закон вступить у дію.

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Що передбачає новий закон

Загалом новий закон передбачає розширення завдань і повноважень бійців територіальної оборони. Якщо раніше вони могли виконувати завдання лише у межах відповідної територіальної громади, то тепер зможуть діяти по всій Україні.

Йдеться зокрема й про райони ведення активних бойових дій, а також виконання завдань, що стосуються тимчасово окупованих територій. При цьому рішення про виконання завдань територіальної оборони у районах бойових (воєнних) дій прийматиме Головнокомандувач Збройних Сил України.

У поясненні до законопроєкту мовилось, що його прийняття забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею у системі Сил безпеки та оборони, а також у цілому підвищить рівень обороноздатності України.

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Актуальна ситуація у "найгарячіших" точках

За актуальним зведенням Генштабу Збройних Сил України від 18:00 11 червня, найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої держави. Російські окупанти продовжують намагатись штурмувати українські населені пункти на низці напрямків на Донбасі.

Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку ворог бив по цивільній інфраструктурі однойменного міста, а також Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки. Разом з тим наші захисники й захисниці успішно протистоять штурму загарбників у Сєвєродонецьку. Тривають також бої у напрямку Тошківки – там противник частиною своїх підрозділів намагається йти штурмом.

Успішно відбити наступальні дії окупантів ЗСУ вдалось поблизу селища Метьолкіне – загарбники були змушені відступити й посилюють своє угруповання шляхом введення резервних сил. У районі Попасної наші захисники й захисниці також досягли успіху – зупинили черговий наступ противника. Разом з тим тривають наступальні дії росіян у районі ниркового, бої продовжуються.

Останні новини про тероборону: коротко

Бійці 103 бригади територіальної оборони допомогли евакуювати мешканців Бахмута, що у Донецькій області. Вони долучились до евакуації транспортних засобів державного підприємства "Артемсіль", якими й вивезли людей.

У селищі Комишуваха, що у Запорізькій області, місцева бригада ТрО ліквідувала ворожий танк. Один з бійців, проявивши неабиякий героїзм, застрибнув на ворожу техніку й кинув гранату просто у люк російського танку.

1 червня бійцям територіальної оборони ЗСУ вперше урочисто надали звання сержантів. Це відбулось у польових умовах.

Зверніть увагу – українські бійці потужно знищили російські гармати, з яких окупанти били по ЗСУ: дивіться відео