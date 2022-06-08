Художник та бізнесмен Петро Примаченко вважає, що війна з Росії почалася ще з 2014 року. Тоді він долучився до Революції Гідності, а згодом активно волонтерив. 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, чоловік одразу пішов до лав тероборони Києва.

Цікаво "Продам задорого": Притула виставить на аукціон картину, яку сам намалював

Боровся з російськими окупантами на Київщині

Пан Петро долучився до оборони Києва та області. Один із найяскравіших моментів, які він запам’ятав – коли ворожий танк помітив їхні позиції і почав стріляти. Тоді, на щастя, побратими знищили його за допомогою британського гранатомета NLAW.

Ми з побратимом перехрестилися, але в найвідповідальніший момент у танка закінчилися набої. Тому він "відпрацював" по нас із кулемета. На щастя, наші сусіди відкрили вогонь з NLAW та знищили ворога, – розповів військовий.

За три місяці повномасштабної війни пан Петро змінив вже багато позицій та виконував різні завдання. За його словами, найважче, що переживаєш на війні – втрату побратимів. У нього загинув близький товариш отець Максим: росіяни його вбили, а потім брутально переїхали на танку. Боєць визнає – більшого цинізму та звірства в своєму житті не бачив.

Чоловік вірить у перемогу України. Для нього це станеться тоді, коли ЗСУ повністю знищать росіян.

Він впевнений, що добро обов’язково переможе зло. Вже у мирній Україні чоловік збирається відкрити власну художню виставку в рідному Іванкові. Поки що картини пана Петра бачили лише найближчі люди.

Продали картину бабусі за 500 тисяч доларів

Хист до малювання пан Петро перейняв від батька та бабусі. Марія Примаченко хвалила внука за гарні картини й постійно підказувала. Військовому було особливо боляче, коли російські окупанти влучили в історико-краєзнавчий музей в Іванкові, де зберігалися роботи його бабусі. На щастя, вони вціліли.

Згодом одну з картин "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку" за допомогою Благодійного фонду Сергія Притули вдалося продати за 500 тисяч доларів. Усі кошти, включно з 30% суми за авторські права, передали на Збройні Сили України. Загалом чоловік регулярно підтримує українську армію.

Нагадаємо, Марія Примаченко – унікальна художниця, яка творила в напрямі "наївного мистецтва". За своє життя вона намалювала близько 800 картин. 2009 рік в ЮНЕСКО визнали роком Марії Примаченко.

Притула анонсував проєкти на підтримку ЗСУ: дивіться відео