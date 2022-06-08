Художник и бизнесмен Петр Примаченко считает, что война из России началась с 2014 года. Тогда он присоединился к Революции Достоинства, а затем активно волонтерил. 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России, мужчина сразу пошел в ряды терробороны Киева.

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Боролся с российскими оккупантами в Киевской области

Господин Петр присоединился к обороне Киева и области. Один из самых ярких моментов, которые он запомнил, когда вражеский танк заметил их позиции и начал стрелять. Тогда, по счастью, собратья уничтожили его с помощью британского гранатомета NLAW.

Мы с собратьем перекрестились, но в самый ответственный момент у танка закончились патроны. Поэтому он "отработал" по нам из пулемета. К счастью, наши соседи открыли огонь из NLAW и уничтожили врага, – рассказал военный.

За три месяца полномасштабной войны Петр изменил уже много позиций и выполнял различные задачи. По его словам, самое тяжелое, что переживаешь на войне – потеря собратьев . У него погиб близкий товарищ отец Максим: россияне его убили, а затем грубо переехали на танке. Боец признает – большего цинизма и зверства в своей жизни не видел.

Муж верит в победу Украины. Для него это произойдет, когда ВСУ полностью уничтожат россиян.

Он уверен, что добро обязательно победит зло. Уже в мирной Украине мужчина намерен открыть собственную художественную выставку в родном Иванко. Пока картины господина Петра видели только самые близкие люди.

Продали картину бабушке за 500 тысяч долларов

Шаблон к рисованию господин Петр перенял от отца и бабушки. Мария Примаченко хвалила внука за хорошие картины и постоянно подсказывала. Военному было особенно больно, когда русские кафиры попали в историко-краеведческий музей в Иванкове, где хранились работы его бабушки. К счастью, они уцелели.

Впоследствии одну из картин "Цветы выросли около четвертого энергоблока" с помощью Благотворительного фонда Сергея Притулы удалось продать за 500 тысяч долларов . Все средства, включая 30% суммы за авторские права, передали на Вооруженные Силы Украины. В целом мужчина регулярно поддерживает украинскую армию.

Напомним, Мария Примаченко – уникальная художница, творившая в направлении "наивного искусства". За свою жизнь она нарисовала около 800 картин. 2009 год в ЮНЕСКО был признан годом Марии Примаченко.

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