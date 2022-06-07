На цей раз Притула анонсував продаж власної картини, аби вторговані гроші використати для наших захисників. Про це він розповів 24 каналу.

Читайте також Мільйон гривень за кепки Багінського: Притула прозвітував, на що пішли виручені кошти для ЗСУ

Картину намалював ще на "Підйомі"

Аукціон своєї картини волонтер готує на другу половину – кінець червня. Її Притула намалював приблизно 11 – 12 років тому в ефірі програми "Підйом".

Це єдина картина, яку я намалював у своєму житті і я її продам задорого. Накупимо чогось прекрасного,

– поділився Притула.

Він відзначив, що схожі акції з продажами його Фонд потрохи закінчуватиме. Мовляв, людям вони починають вже "приїдатися". Притула вважає, що такі проєкти працюють лише тоді, коли вони новаторські та ексклюзивні.

Притула анонсував проєкти на підтримку ЗСУ: дивіться відео

Притула анонсував ще один аукціон

Від Фонду Сергія Притули стартує ще один аукціон. На ньому виставлять одразу 10 робіт українських сучасних митців.

Ми залучилися підтримкою всіх цих богемних людей – галеристів, колекціонерів і вони нам повисмикували такі картини, що коли я зайшов на експозицію, то просто не міг відірвати очей,

– розповів Притула.

Він наголосив, що на аукціоні будуть дуже круті та достатньо знакові роботи. Наприклад, на картині, яку художник дописав 11 – 12 квітня, горить корабель в морі, а чоловік сидить на березі з банкою пива.

"Наступного дня, коли він закінчив цю роботу, наші потопили крейсер "Москва". Це така пророча історія", – відзначив він.

Нагадаємо! Російський крейсер "Москва" запалав 13 квітня. Саме він атакував наших захисників на острові Зміїний 24 лютого.

Також на експозиції є роботи Леся Подерв'янського та Олександра Ройтбурда. "Це буде знакова подія у світі мистецтва", – додав Притула.

Останні аукціони та розпродажі Фонду Сергія Притули