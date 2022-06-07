На этот раз Притула анонсировала продажу собственной картины, чтобы вырученные деньги использовать для наших защитников. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Картину нарисовал еще на "Подъеме"

Аукцион своей картины волонтер готовит на вторую половину – конец июня . Ее Притула нарисовал примерно 11 – 12 лет назад в эфире программы "Подъем".

Это единственная картина, которую я нарисовал в своей жизни и я ее продам слишком дорого. Накупим чего-нибудь прекрасного,

– поделился Притула.

Он отметил, что подобные акции с продажами его Фонд будет понемногу заканчивать. Мол, людям они начинают уже "приедаться". Притула считает, что такие проекты работают только тогда, когда они новаторские и эксклюзивные.

Притула анонсировал проекты в поддержку ВСУ: смотрите видео

Притула анонсировал еще один аукцион

От Фонда Сергея Притулы стартует еще один аукцион. На нем выставят сразу 10 работ украинских современных художников .

Мы привлеклись поддержкой всех этих богемных людей – галеристов, коллекционеров и они нам выдернули такие картины, что когда я зашел на экспозицию, то просто не мог оторвать глаз.

– рассказал Притула.

Он подчеркнул, что на аукционе будут очень крутые и достаточно знаковые работы. К примеру, на картине, которую художник дописал 11 – 12 апреля, горит корабль в море, а мужчина сидит на берегу с банкой пива.

"На следующий день, когда он закончил эту работу, наши потопили крейсер "Москва". Это такая пророческая история", – отметил он.

Напомним! Российский крейсер "Москва" загорелся 13 апреля . Именно он атаковал наших защитников на острове Змеиный 24 февраля.

Также на экспозиции есть работы Леся Подервянского и Александра Ройтбурда . "Это будет знаковое событие в мире искусства", – добавил Притула.

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