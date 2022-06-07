На этот раз Притула анонсировала продажу собственной картины, чтобы вырученные деньги использовать для наших защитников. Об этом он рассказал 24 каналу.
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Картину нарисовал еще на "Подъеме"
Аукцион своей картины волонтер готовит на вторую половину – конец июня . Ее Притула нарисовал примерно 11 – 12 лет назад в эфире программы "Подъем".
Это единственная картина, которую я нарисовал в своей жизни и я ее продам слишком дорого. Накупим чего-нибудь прекрасного,
– поделился Притула.
Он отметил, что подобные акции с продажами его Фонд будет понемногу заканчивать. Мол, людям они начинают уже "приедаться". Притула считает, что такие проекты работают только тогда, когда они новаторские и эксклюзивные.
Притула анонсировал проекты в поддержку ВСУ: смотрите видео
Притула анонсировал еще один аукцион
От Фонда Сергея Притулы стартует еще один аукцион. На нем выставят сразу 10 работ украинских современных художников .
Мы привлеклись поддержкой всех этих богемных людей – галеристов, коллекционеров и они нам выдернули такие картины, что когда я зашел на экспозицию, то просто не мог оторвать глаз.
– рассказал Притула.
Он подчеркнул, что на аукционе будут очень крутые и достаточно знаковые работы. К примеру, на картине, которую художник дописал 11 – 12 апреля, горит корабль в море, а мужчина сидит на берегу с банкой пива.
"На следующий день, когда он закончил эту работу, наши потопили крейсер "Москва". Это такая пророческая история", – отметил он.
Также на экспозиции есть работы Леся Подервянского и Александра Ройтбурда . "Это будет знаковое событие в мире искусства", – добавил Притула.
Последние аукционы и распродажи Фонда Сергея Притулы
- Впервые в истории продали кубок Евровидения . Благодаря аукциону-розыгрышу, который провели группа Kalush Orchestra и Сергей Притула, удалось собрать почти миллион долларов.
- Благотворительный Фонд волонтера провел аукцион, на котором продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветки выросли около четвертого энергоблока" и получили 500 тысяч долларов.
- Соучредитель Monobank Олег Гороховский собрал 8,7 миллиона гривен благодаря маркам с кораблем . Деньги он решил передать Фонду Сергея Притулы.