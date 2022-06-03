ТрО показала кадри героїчного знешкодження ворожого танку

Бійці територіальної оборони також вражають своїм героїзмом у боротьбі з російськими загарбниками. Вони завдають їм значних втрат у живій силі та військовій техніці. Так, українські воїни показали унікальні кадри бою у селищі Комишуваха, що у Запорізькій області.

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Один із українських захисників проявив неабиякий героїзм – заскочив на танк, й закинув гранату просто у люк російського танку. У такий спосіб воїн знешкодив ворожу техніку.

За інформацією СтратКому Збройних Сил України, бій українських солдатів із російською армією відбувся 30 – 31 травня. Відважним воїном виявився Сергій Сосюра, боєць 131-го батальону ТрО.

Крім того, загалом у цьому бою звичайні хлопці-ТРОвці підсмажили два танки російської армії.

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Свіжі втрати ворога станом на 3 червня

Збройні Сили України не покладаючи рук нищать війська російського агресора, які прийшли без будь-якого запрошення на українську землю. Загалом за 100 днів повномасштабного вторгнення нашим оборонцям вдалось ліквідувати 30 950 окупантів. Втрати ворога виглядають так:

особового складу – близько 30 950 (+100 за останню добу) осіб ліквідовано;

танків – 1367 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3366 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 675 (+14) одиниць,

РСЗВ – 207 одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),

крилатих ракет – 121 (+1),

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 51 одиниця.

Також у у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

При цьому у Генштабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, тому оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.

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