ТрО показала кадри героїчного знешкодження ворожого танку

Бійці територіальної оборони також вражають своїм героїзмом у боротьбі з російськими загарбниками. Вони завдають їм значних втрат у живій силі та військовій техніці. Так, українські воїни показали унікальні кадри бою у селищі Комишуваха, що у Запорізькій області.

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Один із українських захисників проявив неабиякий героїзм – заскочив на танк, й закинув гранату просто у люк російського танку. У такий спосіб воїн знешкодив ворожу техніку.

За інформацією СтратКому Збройних Сил України, бій українських солдатів із російською армією відбувся 30 – 31 травня. Відважним воїном виявився Сергій Сосюра, боєць 131-го батальону ТрО.

Крім того, загалом у цьому бою звичайні хлопці-ТРОвці підсмажили два танки російської армії.

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Свіжі втрати ворога станом на 3 червня

Збройні Сили України не покладаючи рук нищать війська російського агресора, які прийшли без будь-якого запрошення на українську землю. Загалом за 100 днів повномасштабного вторгнення нашим оборонцям вдалось ліквідувати 30 950 окупантів. Втрати ворога виглядають так:

  • особового складу – близько 30 950 (+100 за останню добу) осіб ліквідовано;
  • танків – 1367 (+4) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3366 (+12) одиниць,
  • артилерійських систем – 675 (+14) одиниць,
  • РСЗВ – 207 одиниць,
  • засобів ППО – 95 (+1) одиниць,
  • літаків – 210 одиниць,
  • гелікоптерів – 175 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),
  • крилатих ракет – 121 (+1),
  • кораблів /катерів – 13 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) одиниць,
  • спеціальної техніки – 51 одиниця.

Також у у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

При цьому у Генштабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, тому оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.

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