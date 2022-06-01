Зараз серед охочих захищати Україну в складі територіальної оборони зібрався різноманітний контингент.

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Зокрема, є бійці з досвідом участі в АТО, є професіонали з важливими для війни навичками, а є й звичайні люди з лідерськими якостями, що готові гуртувати бойових побратимів та піднятися на сержантський щабель.

Як підкреслив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв, сержант – це не тільки звання, це – професія, яка вимагає високої індивідуальної підготовки та мобілізації наявних моральних і психологічних якостей.

На моє переконання успіх воєнної операції залежить й від навченості та вміння сержантського корпусу чітко та злагоджено виконувати накази та розпорядження командирів у районах виконання завдань,

– наголосив Наєв.

Бійцям тероборони ЗСУ урочисто надали звання сержанта: дивіться відео

Він додав, що професійна підготовка та свідома мотивація сержанта забезпечує чітку дисципліну і бойовий вишкіл. А це своєю чергою сприяє збереженню життя та здоров'я підлеглих військовослужбовців.

Під час урочистого надання бійцям тероборони звання сержанта вони зачитали слова присяги та виголосили гасло: "Cлідуй за мною, роби, як я!".

І хоча, цього дня урочисте вручення погонів молодших сержантів в польових умовах на передовій було обмежене в часі, воно точно стане пам'ятним моментом в житті кожного з них.

У Сил тероборони з'явився новий командувач

Нещодавно Ігоря Танцюру призначили новим командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Це було зважене рішення. Як сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, Танцюру характеризують як професіонала, який добре знає свою справу.

Він також підкреслив, що заступником командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України став бригадний генерал Сергій Собко, який є одним з наймолодших командирів бригади і водночас одним з найперспективніших українських військових.

На питання, чому замінили переднього командувача Сил ТрО ЗСУ Юрія Галушкіна, Арестович відповів, що на це могло бути багато причин. Наприклад, змінити Галушкіна могли не через певні погані причини, а через ротацію кадрів. Для кожного етапу розвитку сил підбирають людину, яка за власними та професійними даними здатна забезпечити цей розвиток.