Сейчас среди желающих защищать Украину в составе территориальной обороны собрался разнообразный контингент.

Важно Ломали стулья, чтобы делать шины, выносили людей на двери, – врач об ужасных обстрелах Харькова

В частности, есть бойцы с опытом участия в АТО, есть профессионалы с важными для войны навыками, а есть и обычные люди с лидерскими качествами, готовые сплачивать боевых собратьев и подняться на сержантскую ступень.

Как подчеркнул командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев, сержант – это не только звание, это – профессия, требующая высокой индивидуальной подготовки и мобилизации имеющихся моральных и психологических качеств.

По моему убеждению, успех военной операции зависит и от обученности и умения сержантского корпуса четко и слаженно выполнять приказы и распоряжения командиров в районах выполнения заданий.

– подчеркнул Наев.

Бойцам терробороны ВСУ торжественно присвоили звание сержанта: смотрите видео

Он добавил, что профессиональная подготовка и сознательная мотивация сержанта обеспечивает четкую дисциплину и боевую подготовку. А это в свою очередь способствует сохранению жизни и здоровья подчиненных военнослужащих.

Во время торжественного присвоения бойцам терробороны звания сержанта они зачитали слова присяги и произнесли лозунг: "Следи за мной, поступай, как я!".

И хотя, в этот день торжественное вручение погон младших сержантов в полевых условиях на передовой было ограничено во времени, оно точно станет памятным моментом в жизни каждого из них.

У Сил терробороны появился новый командующий

Недавно Игоря Танцура назначили новым командующим Сил территориальной обороны ВСУ. Это было взвешенное решение. Как сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, Танцуру характеризуют как профессионала , хорошо знающего свое дело.

Он также подчеркнул, что заместителем командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины стал бригадный генерал Сергей Собко, являющийся одним из самых молодых командиров бригады и одновременно одним из самых перспективных украинских военных.

На вопрос, почему заменили переднего командующего Сил ТРО ВСУ Юрия Галушкина, Арестович ответил, что на это могло быть много причин. Например, сменить Галушкина могли не по определенным плохим причинам, а по ротации кадров. Для каждого этапа развития сил подбирают человека, который по собственным и профессиональным данным способен обеспечить это развитие.