Ігоря Танцюру характеризують як професіонала, який добре знає свою справу. Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Зеленський призначив Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ

Він також підкреслив, що заступником командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України став бригадний генерал Сергій Собко.

"Один із наймолодших командирів бригади. Це один із найперспективніших українських військових", – переконаний Арестович.

Я думаю, що вони впораються,

– наголосив радник очільника ОП.

Чому замінили Юрія Галушкіна

На запитання ведучої, чому замінили переднього командувача Сил ТрО ЗСУ Юрія Галушкіна, Арестович відповів, що на це могло бути багато причин.

Наприклад, за його словами, змінити Галушкіна могли не через певні погані причини, а через ротацію кадрів. Для кожного етапу розвитку сил підбирають людину, яка за власними та професійними даними здатна забезпечити цей розвиток.

Є люди, які стартують процес, є люди, які ним керують, є люди, які його завершують. До кожної фази розвитку різні люди,

– пояснив Олексій Арестович.

Радник голови Офісу Президента України також запевнив, що Юрію Галушкіну неодмінно знайдуть місце, яке відповідатиме його професійним та особистісним якостям.

Читайте також Бажаю успіху, – Резніков привітав нового командувача Сил ТрО Танцюру

Повний стрім з Олексієм Арестовичем на 24 каналі: дивіться відео

Що відомо про зміну командувача Сил ТрО