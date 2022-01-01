Вже з 1 січня 2022 року діє закон про основи національного спротиву. Відповідно до нього, важлива роль належить саме Силам територіальної оборони ЗСУ.

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Що відомо про генерала Галушкіна:

Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові у 2001 – 2002 роках. А з 2014 року був залучений Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

Галушкін очолював Високомобільні десантні війська

З червня 2014 року до січня 2015-го Галушкін виконував обов'язки командувача Високомобільних десантних військ. Вони на той час входили до складу Сухопутних військ ЗСУ.

Згодом Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ Збройних сил України, отож Галушкін був призначений заступником командувача. А з грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міноборони, з середини 2020 року – заступника головного інспектора.

Зверніть увагу! За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

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Закон про національний спротив: основні положення

У липні 2021 року ухвалила закон №5557 "Про основи національного спротиву".

Ця ініціатива передбачає залучення широких верств населення до захисту своєї країни.

Цілями проєкту закону є визначення правових та організаційних засад національного спротиву.

Також у документі мовиться про основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони.

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