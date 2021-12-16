Ініціативу підтримали 256 народних депутатів. Проти були 5, утрималися – 84, не голосували – 22.

До речі Рада підтримала кримінальну відповідальність за антисемітизм

Що передбачають зміни

Ініціатива урегульовує питання про повноваження Кабміну та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану.

Також уточнює повноваження органів військового управління Збройних Сил. Зокрема, Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, яке є організатором руху опору.

Зміни стосуються і грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особового періоду;

Визначає порядок та умови підпорядкування Нацгвардії під час уведення правового режиму воєнного стану.

Законопроєкт про національний спротив: що відомо

Верховна Рада ще у червні 2021 року ухвалила закон №5557 "Про основи національного спротиву". Ініціатива передбачає залучення широких верств населення до захисту своєї країни.

Національний опір – це комплекс заходів, які організують та здійснюють для оборони України, залучаючи багато громадян. Головними в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань опору мають стати сили спеціальних операцій ЗСУ, а керівництво рухом опору здійснюватиме командувач СЗГ.

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