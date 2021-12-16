Инициативу поддержали 256 народных депутатов. Против были 5, воздержались – 84, не голосовали – 22.

Кстати Рада поддержала уголовную ответственность за антисемитизм

Что предусматривают изменения

Инициатива регулирует вопросы полномочий Кабмина и военного командования по вопросам выполнения правового режима военного положения.

Также уточняет полномочия органов военного управления Вооруженных сил. В частности, Командование сил специальных операций ВСУ, которое является организатором движения сопротивления.

Изменения касаются и денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода;

Определяет порядок и условия подчинения Нацгвардии во время введения правового режима военного положения.

Законопроект о национальном сопротивлении: что известно

Верховная Рада еще в июне 2021 года приняла закон №5557 "Об основах национального сопротивления". Инициатива предполагает вовлечение широких слоев населения в защиту своей страны.

Что такое национальное сопротивление? Это комплекс мероприятий, которые организуют и осуществляют для обороны Украины, привлекая многих граждан. Главными в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должны стать силы специальных операций ВСУ, а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.

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