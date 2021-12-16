Документ пропонує внести зміни у статтю 161 Кримінального кодексу. Законопроєкт має допомогти реалізувати закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про авторське право

Про що мовиться у законопроєкті

За ініціативу проголосували 300 депутатів, проти – не було жодного голосу, а 24 нардепи – утримались.

Результати голосування за законопроєкт / Скриншот з відео

Якщо закон ухвалять, то прояви антисемітизму в Україні каратимуть так:

штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3400 до 8500 гривень);

або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Парламент раніше ухвалив закон про запобігання антисемітизму

Зазначимо, що у вересні 2021 парламент ухвалив закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Цим документом дали визначення поняттю "антисемітизм" та його основних проявів.

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Останні прояви антисемітизму в Україні: