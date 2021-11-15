Акт вандалізму виявили 15 листопада. Графіті було розміщене на стіні будівлі в одному зі скверів у центрі міста.
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Вандали замалювали графіті єврейським торговцем
Члени Об'єднаної єврейської общини України 15 листопада побачили, що вандали спаплюжили зображення єврейського торговця. Графіті створили у межах вуличної виставки. Його розмістили на стіні будівлі у сквері на вулиці Сянській, що у Галицькому районі Львова.
Вандали зафарбували графіті білим кольором і зверху намалювали свастику,
– повідомили в ОЄОУ.
Наслідки від дій вандалів вже ліквідували члени Львівського товариства єврейської культури.
Вандали замалювали графіті / Фото ОЄОУ