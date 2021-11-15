Акт вандалізму виявили 15 листопада. Графіті було розміщене на стіні будівлі в одному зі скверів у центрі міста.

Цікаво Львівський підліток похизувався радянським прапором в кімнаті та назвав патріотів "тваринами"

Вандали замалювали графіті єврейським торговцем

Члени Об'єднаної єврейської общини України 15 листопада побачили, що вандали спаплюжили зображення єврейського торговця. Графіті створили у межах вуличної виставки. Його розмістили на стіні будівлі у сквері на вулиці Сянській, що у Галицькому районі Львова.

Вандали зафарбували графіті білим кольором і зверху намалювали свастику,

– повідомили в ОЄОУ.

Наслідки від дій вандалів вже ліквідували члени Львівського товариства єврейської культури.

Зауважте! У Львові 5 листопада знищили мурал, присвячений Каті Гандзюк. На наступний день після річниці її смерті троє чоловіків здерли лопатами цитату та зображення активістки. Невдовзі небайдужі львів'яни розмістили на вулиці Захисників України новий стінопис.



Вандали замалювали графіті / Фото ОЄОУ