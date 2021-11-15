Акт вандализма обнаружили 15 ноября. Граффити было размещено на стене здания в одном из скверов в центре города.
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Вандалы зарисовали граффити с еврейским торговцем
Члены Объединенной еврейской общины Украины 15 ноября увидели, что вандалы осквернили изображение еврейского торговца. Граффити создали в рамках уличной выставки. Его разместили на стене здания в сквере на улице Сянской, что в Галицком районе Львова.
Вандалы закрасили граффити белым цветом и сверху нарисовали свастику,
– сообщили в ОЕОУ.
Последствия от действий вандалов уже ликвидировали члены Львовского общества еврейской культуры.
Вандалы зарисовали граффити / Фото ОЕОУ