Также в своих видео парень рассказал, что он считает войну на Востоке бессмысленной. Пользователи сети довольно негативно отреагировали на заявления юноши.

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Львовский подросток похвастался советским флагом

В телеграм-канале "Катарсис" опубликовали видео из тиктока львовского студента, в котором он хвастается флагом Эстонской ССР. Парень учится в Национальном университете "Львовская политехника" на факультете архитектуры. После огласки этот ролик исчез с его страницы. Вероятно, парень сам его удалил.

Студент также опубликовал другое видео с маршем ко Дню защитника Украины. На фоне играет музыка из известной российской телевизионной программы "В мире животных".

Новый сезон передачи "В мире животных" подъехал,

– подписал парень ролик на русском языке.

Парень похвастался советским флагом: видео



Пользователи сети довольно негативно отреагировали на видео студента:

"Я заметила, что у большинства леваков во Львове дома висит флаг СССР, и они этим почему-то кичатся. К тому же разговаривают на русском языке";

"Ждем новое видеоизвинение";

"Он карпаторусином себя еще считает";

"Нужно сообщить об этом деканату";

"Жди себя в "Миротворце".

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Львовский студент называет войну на Востоке бессмысленной

Студент ведет свою страницу в тиктоке исключительно на русском языке. После следующего видео причина стала понятной.

Ролик начинается с фразы: "Во Львове, наверное, так классно жить, все такие патриотичные". На что студент саркастически ответил, что он – верующий УПЦ МП, антинационалист и русофил. Кроме этого, юноша отметил, что считает войну на Востоке бессмысленной.

Студент заявил, что он – русофил: видео



Следующее видео – не менее провокационное. На нем изображена отара овец. Ролик сопровождает песня "Вставай, Донбасс".

"С**бите отсюда, здесь вам не сходка украинских националистов", – говорится в подписи к видео.

Студент сравнил националистов с овцами: видео