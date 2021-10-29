Основанием для блокировки было нарушение стандартов сообщества. Об этом сообщили 29 октября на странице Львовской национальной мужской хоровой капеллы.

К теме "Батько наш – Бандера": Львовщина массово поддержала патриотический флешмоб

"Пропагандировали ненависть"

Авторов сообщения с песней известили, что они "пропагандируют ненависть и оскорбляют" других пользователей. Вероятно, на эту публикацию было немало жалоб от ненавистников Степана Бандеры.



Скриншот с уведомлением о блокировке / Фото "Дударик"

Однако не стоит думать, что это слишком плохая новость. Так как запись этой песни в исполнении капеллы до сих пор можно посмотреть на ютубе.

"Дударик" исполняет песню "Батько наш Бандера": смотрите видео

Коротко о "Батько наш Бандера"

Недавно песня начала приобретать немалую популярность и превратилась в флешмоб. В соцсетях с ней сняли уже сотни видео не только обычные пользователи. Выразили уважение лидеру националистического движения даже публичные лица и нардепы.

13 октября получило большую огласку видео киевских школьников, которые таким образом "троллили" учительницу с пророссийскими взглядами. К счастью, она страдала от этого не слишком долго. Женщина пожаловалась на психологическое давление и заявила, что больше не хочет преподавать в школе.

25 октября к патриотическому флешмобу присоединились студенты Львовской музыкальной академии Николая Лысенко. Это же сделали военные священники-капелланы ПЦУ с Дрогобыччины, которые спели песню на день капеллана.

Читайте полное сообщение Львовской мужской хоровой капеллы "Дударик":

Из-за жалоб недоброжелателей наше сообщение и видео в фейсбуке в поддержку флешмоба "Батько наш Бандера" заблокировано!

Поскольку "ФБ" считает сообщение "оскорбительным", приглашаем к просмотру видео на нашем Ютуб канале.