В сети продолжают публиковать видео флешмоба "Батько наш – Бандера". Уже вторую неделю подряд он не теряет популярности.

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Пели студенты, священники и хоры

Студенты музыкальной академии Лысенко присоединились к патриотическому флешмобу "Батько наш – Бандера". Песню спели более 50 студентов вуза.

В академии говорят, что принять участие во флешмобе хотело гораздо большее количество студентов, но этого не позволили карантинные ограничения.

Студенты Львовской музыкальной академии поют "Батько наш – Бандера": видео

Мы даже не надеялись, что наше видео в считанные часы наберет тысячи просмотров! Спасибо!

– прокомментировали флешмоб в фейсбуке музыкальной академии Лысенко.

К флешмобу также присоединились военные священники-капелланы ПЦУ Дрогобычского района. Они спели песню возле памятника Степану Бандере в Дрогобыче.

Свой флешмоб священники организовали ко Дню капеллана, который отмечает церковь 25 октября.

"Батько наш – Бандера" в исполнении священников: видео

Поддержала Всеукраинский флешмоб "Батько наш – Бандера" также мужская хоровая капелла "Дударик". Солисты исполнили песню в эфире одного из украинских телеканалов. Впоследствии об этом информация появилась в их Facebook.

Мужская капелла "Дударик" поет "Батько наш – Бандера": видео

Обратите внимание! Флешмоб запустили четыре школьницы в канун Дня защитников и защитниц Украины. Они спели патриотическую песню в классе, и впоследствии флешмоб начали поддерживать в разных городах и селах Украины.