У мережі надалі продовжують публікувати відео флешмобу "Батько наш – Бандера". Вже другий тиждень поспіль він не втрачає популярності.

До теми "Батько наш – Бандера": київські школярі потролили проросійську вчительку дотепним флешмобом

Заспівали студенти, священники та хори

Студенти музичної академії Лисенка долучилися до патріотичного флешмобу "Батька наш – Бандера". Пісню заспівали понад 50 студентів вишу.

В академії кажуть, що взяти участь у флешмобі хотіла набагато більша кількість студентів, але цього не дозволили карантинні обмеження.

Студенти Львівської музичної академії співають "Батько наш – Бандера": відео

Ми навіть не сподівались, що наше відео за лічені години набере тисячі переглядів! Дякуємо!

– прокоментували флешмоб у фейсбуці музичної академії Лисенка.

До флешмобу також долучилися військові священники-капелани ПЦУ з Дрогобиччини. Вони заспівали пісню одразу біля пам'ятника Степанові Бандері у Дрогобичі.

Свій флешмоб отці організували до Дня капелана, який святкує церква 25 жовтня.

"Батько наш – Бандера" у виконанні священників: відео

Підтримала Всеукраїнський флешмоб "Батько наш – Бандера" також чоловіча хорова капела "Дударик". Солісти виконали пісню в ефірі одного з українських телеканалів. Згодом про це інформація з'явилася в їхньому фейсбуці.

Чоловіча капела "Дударик" співає "Батько наш – Бандера": відео

Зверніть увагу! Флешмоб запустили чотири школярки напередодні Дня захисників і захисниць України. Вони заспівали патріотичну пісню у класі, і згодом флешмоб почали підтримувати у різних містах і селах України.