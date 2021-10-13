Возмущенные взглядами педагога-фанатки "русского мира", дети начали прямо на уроке петь песню со словами "Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну підем воювати".

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Патриотический флешмоб зажег сеть

Впоследствии дети превратили свою месть учительнице в яркий флешмоб в ток-токе. Они начали записывать ролики на упомянутую песню дома, в классах, в школьных коридорах и тому подобном.

Поклонница Москвы не выдержала

Пользователи сетей в комментариях под роликами рассказали, что в конечном итоге учительница пожаловалась на психологическое давление и заявила, что больше не хочет преподавать в школе. Более того, женщина даже не готова доработать несколько лет до пенсии. Больше всего ее разозлило то, что "дети верят в то, о чем поют".

Школьники спели учительнице песню о Бандере: видео

Ученики запустили флешмоб о Бандере: видео

Школьники в Киеве потроллили пророссийскую учительницу: видео

Ученики исполнили в классе песню о Бандере для учительницы-фанатки "русского мира": видео

Киевские школьники спели "Батько наш Бандера": смотрите видео

Скандал из-за российский гимн под Киевом: противоположный случай

В городе Вишневом Киевской области вспыхнул скандал из-за исполнения подростками на камеру гимна России. Школьники выложили соответствующие видео в инстаграм и щеголяли ими. После огласки они быстро удалили возмутительные ролики со своих страниц и извинились.