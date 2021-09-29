На своих страницах в соцсетях, учитывая запрещенную в Украине "Вконтакте", Антонюк активно делился фотографиями с "георгиевской лентой" и бюстами тирана-украинофоба Владимира Ленина. Кроме того он называл родную страну "неудачным проектом" Запада.

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Юный фанат "русского мира" расширял нарративы Кремля

Показательно, что парень упорно отстаивал необходимость введения в Украине второго государственного языка (русского), федерализации, вступления в Таможенный союз и тому подобное. Более того, Революцию Достоинства малолетний пропагандист назвал "госпереворотом", а войну на Донбассе "гражданской". По мнению Антонюка, Россия якобы ни на кого не нападала, а в конфликте на востоке виноваты "бандеровские св*лочи".

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Мечтал вступить в ряды российских наемников

В комментариях под своими заметками парень также признавался, что мечтает о захвате Авдеевки, в которой он раньше жил, российскими террористами. В Украине, по его словам, "Бандеры, заставляют говорить на украинском, а за пророссийские взгляды побьют и заставят извиняться", отмечает телеграмм "Националист-одиночка".

Также Парень грозно писал, что через год ему исполнится 18 и он поедет воевать на Донбасс против ВСУ.

Переобулся в полете и извинился

В конце концов несовершеннолетний сторонник оккупантов резко изменил свое мнение и записал видео с извинениями перед украинскими патриотами и военными. В конце ролика он пообещал больше не повторять своих ошибок. Предположительно, подростка заставила сделать это профилактическая беседа с неравнодушными украинцами.

Юный фальшивомонетчик

Кроме российской пропаганды, Антонюк щеголял на своем ютуб-канале видео, где учил печатать фальшивые деньги. Кроме того, парень рассказывал, что интересуется химией и физикой. После скандала, спровоцированного его высказываниями, он удалил сомнительные ролики из сети.

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