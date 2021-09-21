В суде интересы офицера Вооруженных сил Украины будет защищать юридическая компания "Миллер". Среди адвокатов военнослужащего есть Маси Найем. На пресс-конференции, организованной Международным центром противодействия российской пропаганде, они рассказали, как планируют действовать дальше.

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Анатолий Штефан, также известный как "Штирлиц", является офицером Вооруженных сил Украины, военным блогером и аналитиком. Он ведет свой телеграм-канал, где пишет о победах украинских защитников, антипропаганде и сообщает инсайды. В начале 2021 года он обратил внимание на скандальное видео di.rubens,

В сентябре стало известно, что одиозная блогерша подала иск против офицера ВСУ. Она требует, чтобы тот выплатил ей компенсацию в размере 150 тысяч гривен и признал, что видео было сфальсифицировано. Девушка также хочет, чтобы Штефан обратился к компаниям, которые после скандала разорвали с ней контракты о сотрудничестве.

Подробности о встречном иске Штефана

Найем объяснил, что в январе 2021 года блогерша распространила в ютубе видео, в котором озвучивает недостоверную информацию о Штефане. Он объяснил, что его высказывания нарушают право на неприкосновенность чести и достоинства и дискредитируют репутацию военного.

Говорится о таких фразах:

"Офицер ВСУ воюет с мирным населением";

"Он разместил фотоколлаж, где поместил мое улыбающееся лицо на фото с аллеи Героев Небесной Сотни";

"Весь шквал этого негатива вызвал наш герой "Штирлиц", сфальсифицировав материалы";

"Ради собственной выгоды и хайпа "Штирлиц" публикует это видео во всех соцсетях, рассылает во все СМИ".

В исковых требованиях защита Штефана просит признать эту информацию недостоверной, распространить ее опровержение, а также возместить причиненный моральный вред. "Опережая вопрос о том, не является ли это оценочным суждением: нет, это фактические данные. Поэтому мы имеем право на то, чтобы признать их недостоверной информации", – подчеркнул Найем.

Эксклюзив 24 канала Главная проблема ВСУ – российский враг: откровенное интервью со Штефаном

На что пойдет моральная компенсация

Сам Штефан объяснил, что иск о компенсации морального вреда будет подавать не как военнослужащий, а как гражданин Украины. Он уточнил, что будет просить суд о возмещении в размере 300 тысяч гривен.

Если иск удовлетворят:

100 000 гривен он планирует перечислить в качестве благотворительной помощи главному военному госпиталю Минобороны;

он планирует перечислить в качестве благотворительной помощи главному военному госпиталю Минобороны; 100 000 гриве н – в благотворительный фонд "Вернись живым";

н – в благотворительный фонд "Вернись живым"; 99 999 гривен – благотворительному фонду "Таблеточки";

– благотворительному фонду "Таблеточки"; 1 гривну – истцу, то есть себе.

"Штирлица" поддержали в ВСУ

На фейсбук-странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 21 сентября появилось сообщение в поддержку Анатолия Штефана. "Против нашего собрата, полковника Анатолия Штефана, ведется кампания, которая является частью гибридной войны России против нашей страны", – подчеркнул чиновник.

Враг пытается подорвать доверие к Вооруженным силам и государству в целом, дискредитировать военное руководство, повлиять на людей, принимающих решения,

– отметил он.

Залужный заверил, что Вооруженные силы Украины своих не бросают. Он пообещал отстаивать каждого офицера и солдата. "Вместе мы сила! За нами – победа", – подытожил главнокомандующий украинской армии.

Смотрите видео, в котором Онацкая выбирает Россию вместо Украины:

Полный текст публикации главнокомандующего ВСУ в фейсбуке:

Против нашего собрата полковника Анатолия Штефана ведется кампания, которая является частью гибридной войны России против нашей страны. Враг пытается подорвать доверие к Вооруженным силам и государству в целом, дискредитировать военное руководство, повлиять на людей, принимающих решения. Вооруженные силы Украины своих не бросают. Мы будем отстаивать каждого офицера и солдата. Вместе мы сила! За нами Победа!