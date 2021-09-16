В своем аккаунте в тиктоке Онацкая (di.rubens) поделилась видео, в котором между Россией и Украиной выбрала страну-оккупантку. Ролик сняли на аллее Небесной Сотни в Киеве.

Заметьте "К нам в Рашку": скандальная блогерша Онацкая поблагодарила россиян за поддержку

Штефан, по понятным причинам, отреагировал на видео критикой, и предложением купить билет в ее "любимую страну",

– говорится в сообщении ОО.

Пресс-служба "Res_Publica. Братья по оружию" рассказала, что сначала Онацкая пыталась оправдаться, а затем перешла в атаку.

Блогерша записала видео, в котором назвала Штефана "позором украинской армии", "провокатором" и "мошенником", который "воюет с мирным населением ... точнее с тиктокерами". Кроме того, Онацкая рассказывала, что ее жизни якобы угрожает опасность.

Более того, одиозная блогерша цинично заявила: "ее кровь будет на руках Вооруженных Сил Украины". Заявления Онацкой с радостью подхватили российские пропагандистские СМИ.

"Утверждение Di.rubens о том, что против Анатолия Штефана будет открыто уголовное преследование моментально нашло поддержку в ОПЗЖ. А Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин даже заявили об инициировании этого дела", – отметили в ГО.

Требования Di.rubens

Кроме компенсации в размере 150 тысяч гривен скандальная блогерша требует, чтобы Штефан:

признал видео сфальсифицированным;

заявил, что ей "не за что извиняться";

признался, что якобы собирал и распространял ее личные данные (этого не было);

убедил Миротворец удалить ее из базы;

обратился ко всем компаниям, которые разорвали с ней контракты, вернуться к сотрудничеству.

"Это часть войны Украины с Россией"

Пресс-служба ОО заметила, что эта ситуация уже давно не является конфликтом между частными лицами. Поступки Онацкой – это информационная диверсия, направленная на разрушение национальной самоидентификации у молодежи Украины.

"Это часть информационной войны России с Украиной. С прямым участием России и пророссийских сил", – говорится в сообщении.

Обращение к тиктокерше

Также ОО обратилась к самой блогерше. Девушку призвали признать свои ошибки и извиниться перед Украиной, ВСУ и Штефаном. Блогерше напомнили, что свои ошибки необходимо признавать, а не прятаться за манипуляциями.

Скандал с блогершей Онацкой: главное

Блогерша попала в базу "Миротворца" еще в январе 2021 года. На сайте говорится, что она – провокаторша и антиукраинская пропагандистка.

Уже через считанные дни девушка потеряла рекламный контракт с сетью "Алло".

Также впоследствии от сотрудничества с Онацкой отказалась компания ASUS.

Сама блогерша в ответ заявляла, что ей угрожают якобы физической расправой и благодарила россиян за поддержку.

Сообщение ОО "Res_Publica. Братья по оружию":

Гражданка Украины, Тик-Ток блогер и поклонница России Таисия Маламан (Di.rubens) – подала иск против полковника Анатолия Штефана (Штирлица).

Напомним. В свое время ролик с участием Таисии "Какая твоя любимая страна?", где она выбирает Россию в большинстве случаев – набрал три миллиона просмотров.

В том числе, между Украиной и Россией молодая звезда социальной сети выбрала – Россию. Прямо в локации мемориала Героев Небесной Сотни. С яркими эмоциями и смехом.

Анатолий Штефан, по понятным причинам, отреагировал на это видео – критикой, и предложением купить билет в ее "любимую страну".

Таисия Маламан после неубедительных попыток оправдания перешла в атаку. И записала видео, где называла полковника ВСУ "позором украинской армии", "провокатором" и "мошенником", который "воюет с мирным населением (длинная пауза) ... точнее с тиктокерами (знакомый нарратив, правда?).

Далее она развивает тему, рассказывает о том, что ее жизни угрожает страшная опасность, и то, что "ее кровь будет на руках Вооруженных Сил Украины".

Неудивительно, что с самого начала эту тему с восторгом подхватили российские СМИ, сопровождающие ее на всех этапах.

А утверждение Di.rubens о том, что против Анатолия Штефана будет открыто уголовное преследование моментально нашло поддержку в ОПЗЖ. А Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин даже заявили об инициировании этого дела. После чего на имя Генпрокурора было подано соответствующее заявление.

Поэтому "маленькую украинку" (как Таисия называла себя в оправдательных видео) уже почти официально взяли "на флаг" в государстве, которое ведет войну против Украины, и в "пятой колонне". И стали оказывать ей прямую поддержку. После чего в "невинно пострадавшей" явно прибавилось энергии и ресурса.

В результате, иск Таисии Маламан заключается в требовании признать ее "звездное видео" сфальсифицированным. Требует, чтобы Анатолий Штефан лично "отмыл" ее репутацию разными способами и заявил, что Таисии "не за что извиняться". И попутно признавшись в том, чего он не делал (сбор и распространение личных данных).

Также она требует, чтобы Штефан убедил Миротворец удалить ее с базы, а СМИ, освещавшие события – опубликовать опровержение.

А также обратился ко всем компаниям с украинской позицией, которые разорвали (по совершенно понятным причинам) с Маламан контракты – вернуться к сотрудничеству с ней.

Ну и хочет получить 150 тысяч гривен.

ОО "Республика. Братья по оружию" понимает, что инцидент не является конфликтом между частными лицами.

Это часть информационной войны России с Украиной. С прямым участием России и пророссийских сил. А так же информационная диверсия, направленная на разрушение национальной самоидентификации у молодежи Украины.

Кроме всего – это прямая информационная атака на Вооруженные Силы Украины, и тех, кто защищал Украину с оружием в руках.

Поэтому мы официально заявляем, что будем предоставлять общественную и прямую поддержку Анатолию Штефану в информационном поле и в суде.

В том числе, если он примет решение подать встречный иск.

Отдельно хотим обратиться к Таисии Маламан.

Свои ошибки необходимо признавать полностью. Не усугублять их. Не пытаться манипулировать.

Вас пытаются использовать те, кто восемь лет воюет с Украиной – страной, в которой вы живете, и гражданкой которой являетесь. Надеемся, вы делаете это из-за непонимания, и под внешним воздействием.

Искренне советуем вам трезво оценить ситуацию. И принести извинения за свой (возможно необдуманный) поступок – своей стране, ее Вооруженным Силам и лично Анатолию Штефану. Если бы вы сделали это с самого начала – вы нашли бы понимание у всех. И инцидент был бы исчерпан.

В противном случае, мы примем все необходимые меры, чтобы вы сделали это по решению суда.