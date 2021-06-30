Активист Сергей Стерненко заявил, что "вчера вечером я написал о том, что компания ASUS сотрудничает с пророссийской блогершей di.rubens, она же Таисия Маламан".

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"Напомню, ранее Таисия на площади Независимости между Россией и Украиной выбирала оккупантов, а когда об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, то она вместо извинений попыталась начать его травить", – заявил Стерненко.

Кроме того, активист напомнил: одиозная блогерша "благодарила ОПЗЖ и канал 112 за поддержку".

Стерненко заметил, что "ошибаться может любой, но важно то, как ты на ошибку реагируешь".

Asus отреагировали правильно, и уже через пару часов сообщили мне, что сотрудничество с Таисией прекратили. За что им уважение и благодарность! Ответственный бизнес это круто,

– отметил Стерненко.

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