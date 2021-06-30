Активіст Сергій Стерненко ​заявив, що "вчора ввечері я написав про те, що компанія ASUS співпрацює із проросійською блогеркою di.rubens, вона ж Таїсія Маламан".

Зауважте Ніщо не віщувало біди: онлайн-курси Prometheus видалять лекції скандальної блогерки Онацької

"Нагадаю, раніше Таїсія на майдані Незалежності між Росією та Україною обирала окупантів, а коли про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, то вона замість вибачень спробувала почати його цькувати", – заявив Стерненко.

Окрім того, активіст нагадав: одіозна блогерка "дякувала ОПЗЖ і каналові 112 за підтримку".

Стерненко зауважив, що "помилятись може будь-хто, але важливо те, як ти на помилку реагуєш".

Asus відреагували правильно, і вже за пару годин повідомили мені, що співпрацю із Таїсією припинили. За що їм повага та подяка! Відповідальний бізнес це круто,

– наголосив Стерненко.

Скандал з блогеркою Онацькою